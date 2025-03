LPI-NDH: Hochwertiger Minibagger von Baustelle entwendet

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte drangen in der Steinbrückstraße in der Zeit von Montag 19 Uhr bis Mittwoch 07 Uhr in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Aus einem der Keller wurden unter anderem seltene Spielzeugfiguren entwendet. Diese hatten einen Wert von mehr als eintausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise ...

