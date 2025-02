Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb wiedererkannt

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter eines Kleidergeschäfts in der Fackelstraße riefen am Donnerstagabend die Polizei. Der Grund: Sie erkannten einen Jugendlichen wieder, der in der vergangenen Woche Kleider im Wert von mehr als 300 Euro gestohlen und sich mit diesen aus dem Staub gemacht hatte. Die Beamten kontrollierten den 14-Jährigen. Hierbei fiel auf, dass er einen der entwendeten Pullover trug. Dieser konnte dem Geschäft wieder ausgehändigt werden. Die Ordnungshüter brachten den Jungen zu seinen Erziehungsberechtigten. Der Rest des Diebesguts blieb verschollen. Auf den 14-Jährigen kommt neben einem Hausverbot auch eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls zu. |kfa

