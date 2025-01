Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten in Parkhäusern

Kaiserslautern (ots)

Nachdem sein Auto kurzzeitig in einem Parkhaus in der Hellmut-Hartert-Straße stand, hat ein Mann aus dem Donnersbergkreis am Dienstagvormittag einen Schaden an dem VW Golf entdeckt. Wie der 61-Jährige der Polizei meldete, war bei seiner Rückkehr zu dem Wagen ein Mazda so dicht neben ihm geparkt, dass er über die Beifahrerseite einsteigen musste.

Der Mann fuhr zunächst zum Einkaufen in die Merkurstraße, stellte dann aber beim Aussteigen einen Schaden im Bereich der Fahrerseite fest. Weil er sich sicher war, dass die Beschädigung nur im Parkhaus entstanden sein konnte, fuhr der 61-Jährige sofort wieder zurück und nahm den "Park-Nachbar" unter die Lupe. Da er an dem Mazda ebenfalls Schäden entdeckte, die zu seinem Schadensbild passten, verständigte der VW-Besitzer die Polizei.

Ob es sich bei der Halterin des Mazda auch um die verantwortliche Fahrerin handelt, muss noch ermittelt werden. Die Frau oder andere Nutzer des Fahrzeugs konnten vor Ort nicht ausfindig gemacht werden.

Auch in einem Parkhaus in der Von-Miller-Straße kam es zu einer Beschädigung eines Fahrzeugs. Am Dienstagmorgen entdeckte der Halter eines Renault Megane Schäden an der Fahrertür seines Wagens.

Der 30-jährige Mann aus dem Landkreis berichtete der Polizei, dass er den Pkw am Montagabend gegen 23 Uhr auf dem ersten Oberdeck des Parkhauses abgestellt hatte. Als er am nächsten Morgen nach der Nachtschicht kurz vor 7 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte der Mann kleine Eindellungen und Lackschäden an der Tür. Vermutlich hatte der Nutzer des neben ihm geparkten Autos beim Aussteigen seine eigene Tür zu weit und mit zu viel Schwung geöffnet, so dass sie gegen den Renault krachte und die entsprechenden Schäden hinterließ.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen nach dem Verursacher laufen. |cri

