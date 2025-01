POL-PPWP: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots) - Passanten hielten in der Nacht zu Dienstag eine Polizeistreife an und meldeten eine Körperverletzung in der Mühlstraße. Nach den Angaben des 68-jährigen Opfers wurde er gegen 0:45 Uhr von drei Jugendlichen angesprochen und um den Wechsel von Bargeld gebeten. Als der Mann sein Mobiltelefon aus seiner Tasche zog, schlug ihm einer der Täter das Gerät aus der Hand, wodurch es beschädigt wurde. ...

