Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann leistet Widerstand - Zwei Polizeibeamte verletzt

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte rückten am Montagabend gegen 23:15 in die Fackelstraße aus. Ein Zeuge meldete dort eine Person die vor einem Einkaufszentrum auf dem Boden liegen und sich auffällig verhalten würde. Als die Beamten den Mann ansprachen, reagierte er direkt aggressiv. Da der 34-Jährige den polizeilichen Aufforderungen nicht nachkam und nun auch bedrohlich auf den Zeugen reagierte, sollte der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete er enormen Widerstand und verletzte zwei Polizisten. Beide konnten im Anschluss an die Maßnahme ihren Dienst fortsetzen. Gegen den 34-Jährige wurde eine entsprechende Strafanzeige erfasst. Den Rest der Nacht musste der Mann in einer Zelle verbringen. |kfa

