Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bankkarte und Schlüssel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Die Gutgläubigkeit eines 26-Jährigen nutzten Jugendliche am Sonntagabend in der Fruchthallstraße aus. Nach den Angaben des Mannes sprachen ihn gegen 22:30 Uhr zwei Personen am Fackelbrunnen an und fragten nach Geld für eine Busfahrkarte. Um den zirka 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen zu helfen, reichte er dem Jüngeren seinen Geldbeutel, damit er sich dort das Münzgeld herausnehmen konnte. Anstatt der Münzen krallte sich der Langfinger aber die Bankkarte und einen Schlüssel, welcher sich im Portemonnaie befand. Bevor das Duo schließlich Reißaus nahm, gaben sie die Börse zurück. Die mutmaßlichen Täter setzten die Geldkarte im Anschluss an einem Zigarettenautomaten ein. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

