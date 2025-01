POL-PPWP: Weißer Rauch sorgt für Feuerwehreinsatz

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Buchenlochstraße rief am Montagmorgen ein Stadtbewohner die Polizei. Der Mann schilderte den Beamten, dass sein Toyota Corolla von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8:20 Uhr, am Straßenrand stand. Als er wegfahren wollte, bemerkte der 46-Jährige, dass sein linker Außenspiegel beschädigt war. Derzeit geht ...

