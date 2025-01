Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Mannheimer Straße. Eine Anwohnerin meldete am Montag, dass ihr Nissan Juke übers Wochenende offenbar von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt wurde. Am Nissan blieb ein Schaden im hinteren Bereich der Fahrerseite zurück. Die Schadenshöhe wird auf 1.800 Euro geschätzt.

Die Unfallzeit liegt zwischen Freitagnachmittag (24. Januar), 16 Uhr, und Montagmittag, 12 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 142. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht.

Auch aus der Fliegerstraße wurde am Montag eine Unfallflucht gemeldet. Hier wurde ein geparkter VW-Transporter, der am Fahrbahnrand abgestellt war, zwischen 7.15 und 8.45 Uhr am linken Außenspiegel beschädigt. Der Spiegel wurde dabei sozusagen zerfetzt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Weil sich Teile des zerstörten Außenspiegels über die Fahrbahn in Richtung Gersweilerweg verteilten, geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher die Fliegerstraße in Richtung Gersweilerweg passierte. Aufgrund der Lackanhaftungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Wagen gehandelt hat.

Die Ermittler bitten deshalb um Hinweise: Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört und kann Hinweise auf ein blaues Fahrzeug und dessen Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell