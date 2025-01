Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker klauen Bordcomputer

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben in den vergangenen Tagen in der Hegelstraße zugeschlagen. Am Montagmittag fiel auf, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem BMW X3 verschafft haben, der in Höhe eines Mehrfamilienhauses in einer Parkbucht stand. Es gelang ihnen, den Wagen zu öffnen, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ihre Beute: die komplette Mittelkonsole, einschließlich der Bordcomputer.

Da der Pkw mehrere Tage nicht benutzt wurde, ist die genaue Tatzeit unklar. Sie liegt zwischen Donnerstagabend (23. Januar), 21.30 Uhr, und Montagmittag, 13.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

