POL-PPWP: Aus Mitleid 1.500 Euro an Unbekannten übergeben

Kaiserslautern (ots) - Ein sehr dreister Dieb hat sich am Freitagnachmittag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schreberstraße verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Langfinger gegen 14 Uhr die Wohnung durch eine geöffnete Tür und sah sich in den Innenräumen um. Die Bewohnerin entdeckte den Mann in ihrem Schlafzimmer und sprach ihn an. Unter dem Vorwand, eine befreundete Familie zu suchen, verließ der ...

