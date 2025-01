POL-PPWP: Verkehrskontrolle mit Folgen

A6/Waldmohr (ots) - Die Autobahnpolizei sucht den Fahrer eines grauen VW Polo, der am Montagmorgen auf der A6 aus Richtung Saarland kommend in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war. Der Unbekannte ist gegen 8.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Homburg und Waldmohr wegen seiner aggressiven Fahrweise negativ aufgefallen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei, dass ihm der VW Polo etwa in Höhe Limbach/Saarland zunächst sehr dicht aufgefahren sei und ...

