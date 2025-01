Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verräterische Fahrweise

Kaiserslautern (ots)

Seine Fahrweise hat einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Montag verraten. Einer Streife fiel der Peugeot 206 kurz nach 1 Uhr in der Mannheimer Straße auf, weil er leichte Schlangenlinien fuhr. Als der Pkw in die Gaustraße abbog und mit dem Hinterrad die Bordsteinkante mitnahm, stoppten die Beamten den Wagen und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle.

Der 29-Jährige zeigte drogentypische Auffälligkeiten; zudem strömte leichter Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, vor einer Woche Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte die Beeinflussung durch den Wirkstoff THC. Der Peugeot-Fahrer musste daraufhin sein Auto vor Ort stehen lassen und die Polizisten zur nicht weit entfernten Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf den 29-Jährigen kommt eine Anzeige zu. |cri

