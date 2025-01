POL-PPWP: Grauer VW Polo gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Seine Fahrweise hat einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Montag verraten. Einer Streife fiel der Peugeot 206 kurz nach 1 Uhr in der Mannheimer Straße auf, weil er leichte Schlangenlinien fuhr. Als der Pkw in die Gaustraße abbog und mit dem Hinterrad die Bordsteinkante mitnahm, stoppten die Beamten den Wagen und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Der 29-Jährige zeigte drogentypische Auffälligkeiten; zudem strömte leichter ...

mehr