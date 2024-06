Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Koblenz-Rübenach/Bassenheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:33 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen grauen Jaguar, welcher sich in gefährdender Weise in Schlangenlinien von der Aachener Straße in Koblenz-Rübenach in Richtung Bassenheim bewegen würde. Bereits in Koblenz-Rübenach sei es mehrfach zur Gefährdung des Gegenverkehrs sowie zur Gefährdung eines Fußgängers gekommen. Diese Personen werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Der Fahrer konnte nach einem Unfall in Bassenheim durch die Polizei angetroffen werden. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

