Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Am helllichten Tag in Wohnung eingedrungen

Kaiserslautern (ots)

Ein sehr dreister Dieb hat sich am Freitagnachmittag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schreberstraße verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Langfinger gegen 14 Uhr die Wohnung durch eine geöffnete Tür und sah sich in den Innenräumen um. Die Bewohnerin entdeckte den Mann in ihrem Schlafzimmer und sprach ihn an. Unter dem Vorwand, eine befreundete Familie zu suchen, verließ der ungebetene Besucher die Räumlichkeiten und fuhr mit einem Fahrrad davon. Als die Seniorin nachschaute, bemerkte sie, dass ein hoher zweistelliger Geldbetrag aus ihrer Handtasche fehlte. Laut ihrer Beschreibung ist der Mann zwischen 45 und 50 Jahre alt und ungefähr 1,77 Meter groß. Er hatte eine normale Statur und volles, angegrautes Haar. Zur Tatzeit trug die Person einen hellgrauen Pullover ohne Aufdruck und sprach gebrochenes Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der Mann mit dem Fahrrad aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell