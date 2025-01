POL-PPWP: Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt - Polizei sucht Unfallverursacher

Kaiserslautern (ots) - Autoknacker haben in den vergangenen Tagen in der Hegelstraße zugeschlagen. Am Montagmittag fiel auf, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem BMW X3 verschafft haben, der in Höhe eines Mehrfamilienhauses in einer Parkbucht stand. Es gelang ihnen, den Wagen zu öffnen, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ihre Beute: die komplette Mittelkonsole, einschließlich der Bordcomputer. Da der ...

mehr