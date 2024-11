Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Betrüger muss über 4.000 Euro zahlen

Hamburg (ots)

Am Freitag gegen 17:30 Uhr kam ein 35-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einer Maschine aus Istanbul am Hamburg Airport an. Er stellte sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit dem 24. Oktober 2024 von der Staatsanwaltschaft Stade per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Betruges war eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Davon war bisher lediglich erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 84 Tagessätze fällig waren. Alternativ standen 84 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte die geforderten 4.200 Euro zahlen und wurde anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

