POL-NI: Polizei Rinteln sucht Eigentümer von vier Fahrrädern und zwei Handtaschen

Nienburg (ots) - (Oth) Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 23.04.2024, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr einen Roller in der Nienstädter Straße in Enzen. Der dunkelblaue Peugeot "Speedfight" eines 38-Jährigen hatte einen Wert von etwa 500 Euro. Auffällig an dem Roller sind ein Apple- und ein "Zweitakter"-Aufkleber oberhalb der Scheinwerfer. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei ...

