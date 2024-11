BPOLI EBB: 14 eingeschleuste Migranten aufgegriffen

Ostritz, Zittau (ots) - 24.11.2024 / 18:00 Uhr / Ostritz 24.11.2024 / 22:40 Uhr / Zittau Die Bundespolizei hat am 24. November 2024 in Ostritz um 18:00 Uhr zwei unerlaubt eingereiste Somali aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Die beiden 16-jährigen Jugendlichen waren aus Polen kommend über die Neiße-Fußgängerbrücke gekommen und besitzen keine Reisedokumente ...

