Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann angegriffen und Handy beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Passanten hielten in der Nacht zu Dienstag eine Polizeistreife an und meldeten eine Körperverletzung in der Mühlstraße. Nach den Angaben des 68-jährigen Opfers wurde er gegen 0:45 Uhr von drei Jugendlichen angesprochen und um den Wechsel von Bargeld gebeten. Als der Mann sein Mobiltelefon aus seiner Tasche zog, schlug ihm einer der Täter das Gerät aus der Hand, wodurch es beschädigt wurde. Durch einen Tritt ans Schienbein verlor der 68-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Einer der Jugendlichen schlug dem Mann danach ins Gesicht. Da sich der Opfer bei dem Angriff eine blutende Wunde zuzog, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen.

Polizeibeamte trafen im Nahbereich zwei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren an und kontrollierten sie. Laut Täterbeschreibung dürfte es sich bei ihnen um zwei der drei Angreifer handeln. Die Polizisten nahmen beide mit und überstellten sie im Anschluss an die Erziehungsberechtigten. Sie müssen sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

