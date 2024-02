Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Motorradfahrer schwer verletzt, zwei leicht verletzte Personen

Mettingen (ots)

Beim Überholvorgang ist am Samstagnachmittag (17.02.24) gegen 15.35 Uhr ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt. Der 48-jährige Motorradfahrer aus Lotte fuhr in Bruch auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. In einer Rechtskurve etwa auf Höhe der Hausnummer 289 geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem Auto, das ihm entgegenkam. Der 48-Jährige stürzte, verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Hinter ihm fuhr zum Unfallzeitpunkt ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Osnabrück. Er kam ebenfalls in Schleudern und stürzte. Er blieb unverletzt. In dem entgegenkommenden Auto, einem grauen Opel, saßen ein 54-Jähriger sowie eine 44-Jährige aus Neuenkirchen. Diese wurden durch die Kollision leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

