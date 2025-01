Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück nach Bränden im Ortskern

Bissendorf (ots)

Am Samstagabend meldete eine Zeugin gegen 20:00 Uhr einen brennenden Elektrokrankenfahrstuhl unterhalb eines Dachüberstandes in unmittelbarer Nähe eines Geschäftshauses in der Spichernstraße. Durch die Hitzeentwicklung kam es zu einem thermischen Glasbruch an der Fensterfront des Gebäudes. Sowohl der Elektrokrankenfahrstuhl als auch der Dachüberstand wurden beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 6.500 Euro.

Nur zweieinhalb Stunden später und nicht einmal 500m entfernt vom ersten Brandort, brannte es erneut in Bissendorf. In der Straße "Im Freeden" gerieten gegen 22:30 Uhr Mülltonnen in Brand, welche unter einem Carport abgestellt waren. Das Feuer griff auf eine angrenzende Gartenhecke, einen Pkw und das Carport über. Die Mülltonnen brannten vollständig aus. Auch hier verhinderte die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 22.500 Euro geschätzt.

Eine abschließende Brandursache konnte in beiden Fällen noch nicht ermittelt werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen jedoch von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger kontrolliert werden. Dieser wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss erster Maßnahmen wurde der 18-Jährigen wieder entlassen.

Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung und möglichen Hintergründen dauern an. Ebenso wird derzeitig ermittelt, ob es Bezüge zu der Brandserie gibt, bei der im November ein 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen wurde (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5916693 ).

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell