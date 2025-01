Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bande bricht in Tankstelle ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstag, den 4. Januar 2025, zwischen 03:26 Uhr und 03:33 Uhr, drang eine vierköpfige Tätergruppe gewaltsam in die Shell-Tankstelle an der Sutthauser Straße in Osnabrück ein. Ein dunkler Pkw hielt unmittelbar vor dem Eingang, die vermummten Täter stiegen aus und verschafften sich Zugang in die Tankstelle. Sie entwendeten dabei eine größere Summe Bargeld.

Nach ersten Ermittlungen waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen OS-D 7237 zuvor gestohlen worden. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug in Richtung Sutthausen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zum dunklen Pkw, zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell