Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher suchen Einfamilienhaus auf

Wiehl (ots)

In der Zeit von Mittwoch (21. August) bis Dienstag (27. August) entfernten Kriminelle den Türschlosszylinder an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Dahler Oberhof". So gelangten die Täter in das Haus, wo sie Schränke und Kommoden durchwühlten. Ob sie mit oder ohne Beute flüchteten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

