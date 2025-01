POL-OS: Einbruch in Optik- und Hörgerätegeschäft - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Samstag, den 4. Januar 2025, zwischen 03:26 Uhr und 03:33 Uhr, drang eine vierköpfige Tätergruppe gewaltsam in die Shell-Tankstelle an der Sutthauser Straße in Osnabrück ein. Ein dunkler Pkw hielt unmittelbar vor dem Eingang, die vermummten Täter stiegen aus und verschafften sich Zugang in die Tankstelle. Sie entwendeten dabei eine größere Summe Bargeld. Nach ersten Ermittlungen waren die am ...

