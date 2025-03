LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - Vier Menschen verletzt

Nordhausen (ots) - Nach einer Kollision mit einer Straßenlaterne in der Straße An der Helme ergriff ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Flucht. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, kollidierte der Unbekannte mit der Laterne, welche hierdurch in Schieflage geriet. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Laternenmast entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. ...

