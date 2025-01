Polizei Köln

POL-K: 250124-1-K/BAB Kiloweise Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden - Zivilbeamte nehmen zwei mutmaßliche Drogendealer fest - Haftrichter

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Den sprichwörtlich "richtigen Riecher" hatten Kölner Zivilbeamte der Autobahnpolizei bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Klettenberg am Donnerstagnachmittag (23. Januar). Bei der Überprüfung eines Porsche Cayenne mit belgischen Kennzeichen um kurz nach 16 Uhr fielen den Polizisten Veränderungen an einem Türschweller auf. Nach Entfernen der Abdeckung entdeckten sie ein großes Drogenversteck mit brisantem Inhalt: etwa fünf Kilogramm Amphetamin, zwei Kilogramm Heroin, und ein Kilogramm Kokain. Die Polizisten nahmen den 34 Jahre alten Fahrer des Autos und seine 28-jährige Beifahrerin vorläufig fest. Beide sind bereits wegen Drogendelikten in Belgien bekannt.

Nach einem positiven Kokain-Wischtest im Wageninneren hatten sich die Polizisten entschieden, den Sportwagen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die mutmaßlichen Dealer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell