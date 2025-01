Polizei Köln

POL-K: 250123-2-K Wohnungsbrand in Holweide - Feuerwehr entdeckt bei Löscharbeiten zwei Leichen

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Donnerstagnachmittag (23. Januar) bei Löscharbeiten nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Senistraße in Holweide zwei Leichen entdeckt. Mehrere Bewohner erlitten darüber hinaus Atemwegsverletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Leichnam einer bislang noch nicht identifizierten Person in einer Wohnung auf der ersten Etage befunden haben. Dort soll gegen 13 Uhr auch das ursprüngliche Feuer ausgebrochen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen sowie zur Brandursache aufgenommen. Die Brandermittelter des Kriminalkommissariats 15 begutachten derzeit die umfangreiche Spurenlage am Brandort. Ob es sich bei der verstorbenen Person auch um den aktuellen Bewohner handelt, ist noch unklar.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte auch die weiteren Wohnungen in dem Gebäude. Dabei entdeckten sie einen zweiten Leichnam in einer Wohnung in der zweiten Etage. Nach derzeitigem Stand steht der Tod der Person allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Identität des mutmaßlich schon länger verstorbenen Mannes noch an. (ph/al)

