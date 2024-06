POL-NI: Rinteln - Radmuttern an fremdem Auto gelöst. Die Polizei sucht Zeugen.

Lüdersfeld, K 35 (ots) - Am Sa., 22.06.2024, 18.23 Uhr, befuhr ein 16 jähriger Jugendlicher mit seinem ebenfalls 16 jährigen Mitfahrer auf einem Motorrad (125 ccm) die K 35 aus Richtung Niedernholz in Richtung Sachsenhagen. Eine 27 jährige Frau überholte das Motorrad mit ihrem Pkw. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den ...

mehr