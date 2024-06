POL-STH: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Bückeburg (ots) - (ma) Die Polizei Bückeburg bietet am Mittwoch, 26.06.2024, in der Zeit von 13.30 bis 18.00 Uhr, eine Fahrradcodierung auf dem Hof des Polizeikommissariats Bückeburg in der Ulmenallee 9 an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/2894-154 ...

