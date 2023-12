Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch stießen zwei Fiat in einem Kreisverkehr in Bernstadt zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Fiat Panda von Beimerstetten in Richtung Bernstadt unterwegs. In Bernstadt fuhr er in den Kreisverkehr zur Schmidgasse ein. Dabei übersah er wohl eine 27-Jährige mit ihrem Fiat 500. Die fuhr bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei am Panda auf 2.500 Euro, am Fiat 500 auf etwa 4.000 Euro. Die Autos bleiben fahrbereit.

