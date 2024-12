Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Audi und einer Stadtbahn der Linie U12 ist am Mittwoch (18.12.2024) ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Der 60-jährige Audifahrer befuhr gegen 16.05 Uhr die Charlottenstraße in Richtung Degerloch und wollte offenbar an der U-Haltestelle Olgaeck verbotswidrig nach links abbiegen. Hierbei übersah er die Stadtbahn, welche in Richtung Dürrlewang unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. Der Audi des 60-Jährigen alten Fahrers sowie die Stadtbahn waren nicht mehr fahrbereit. Der 60-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme waren die Charlottenstraße und der Stadtbahnverkehr in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell