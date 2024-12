Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Telefontrickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Eine 85-jährige Seniorin ist am Dienstag (17.12.2024) an der Lindpaintnerstraße in die Fänge von Telefontrickbetrügern geraten und hat dadurch mehrere Hundert Euro verloren. Eine angebliche Bankangestellte rief gegen 14.40 Uhr bei der Seniorin an und gaukelte ihr vor, dass unter anderem ihre EC-Karte überprüft werden müsste. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die deutsch sprechende Anruferin die Seniorin dazu, die EC-Karte und mehrere Hundert Euro Bargeld an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Der männliche Abholer hatte eine schlanke Statur, dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell