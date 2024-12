Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (17.12.2024) in der Straße Mittlere Filderstraße hat sich ein 56 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige war gegen 10.45 Uhr in Richtung Jahnstraße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Ruhbank fuhr ein Linienbus der Linie 70 von rechts auf die Fahrbahn um in Richtung Plieningen zu fahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der Motorradfahrer stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen, insbesondere die Fahrzeuge, die vor dem Unfall hinter dem Motorradfahrer unterwegs waren, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +497113990420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell