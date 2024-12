Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne gültigen Fahrschein unterwegs und versucht zu flüchten

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (16.12.2024) eine 22 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die zwei Mitarbeiter des Prüfpersonals nach ihrer Kontrolle in der S-Bahn der Linie 1 beleidigt und geschlagen haben soll. Die beiden 55 und 36 Jahre alten Männer kontrollierten die junge Frau gegen 15.20 Uhr auf ihrer Fahrt in der S1 in Richtung Herrenberg. Da sie weder einen gültigen Fahrschein noch Ausweisdokumente vorweisen konnte, baten sie die Frau, an der Haltestelle Hauptbahnhof mit auszusteigen, um sie der Bundespolizei zu übergeben. Nach dem Ausstieg soll die 22-Jährige versucht haben, wegzurennen. Als der 55-jährige Mann die 22-Jährige festhielt, soll sie ihn mehrfach, auch ins Gesicht, geschlagen haben. Die beiden Männer übergaben die Frau an alarmierte Polizeibeamte, wobei sie sich weiter gewehrt haben soll. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Tatverdächtige wieder auf freien Fuß

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell