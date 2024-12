Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ledertasche mit Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (13.12.2024) am Schillerplatz die Ledertasche einer 58 Jahre alten Frau geraubt. Die 58-Jährige war in ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt, als ein unbekannter Mann gegen 10.15 Uhr klopfte und sie offenbar ablenkte. Ein Komplize nutzte die Gelegenheit und stahl in diesem Moment eine Aktentasche mit mehreren Zehntausend Euro Bargeld und diversen Dokumenten aus dem Stand. Die 58-Jährige versuchte, dem Täter die Tasche wieder wegzunehmen, dieser riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung Planie. Hier stieg er in ein Auto, auf dessen Fahrersitz bereits ein weiterer Mann saß. Gemeinsam flüchteten sie in Richtung Charlottenplatz. Einer der Täter war zirka 170 Zentimeter groß, etwa 60 Jahre alt und dick. Dieser flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Komplize, der die Tasche gestohlen hatte, war zirka 180 Zentimeter groß und zwischen 20 und 40 Jahren alt. Er war sportlich und hatte einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Mütze, einer schwarzen Jacke und dunklen Hose. Der Fahrer war männlich und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

