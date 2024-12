Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer bleibt stecken

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda blieb in der Nacht zu Samstag ein berauschter Autofahrer an einer Uferböschung stecken. Der 40-Jährige war mit seinem Renault auf einem Feldweg in Andisleben unterwegs gewesen, als er von dem Weg abkam. Mit seinem Auto geriet er an eine Uferböschung und blieb schließlich im Schilf stecken. Anschließend stieg er aus dem Auto und verließ den Unfallort. Eine Zeugin bemerkte das Fahrzeug am Ufer und rief die Polizei. Diese machte den Fahrer kurze Zeit später ausfindig und stellte den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Anschließend ging es ins Krankenhaus zur Blutentnahme, da sein Drogenvortest ein positives Ergebnis anzeigte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (SE)

