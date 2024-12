Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda hatte es ein Randalierer in den vergangenen Tagen auf ein Auto abgesehen. Ein 49-Jähriger hatte den Opel am Stadtring abgestellt. Der Unbekannte näherte sich dem Fahrzeug und zerstach den vorderen Reifen. Dadurch verursachte er einen Schaden von etwa 100 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Besitzer bemerkte den Schaden und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung. (SE)

