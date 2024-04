Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Wie schützen sich Frauen?" -> Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in LG ++ ... und WenDo - Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen Grundkurs in LG ++ Voranmeldungen

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ "Wie schützen sich Frauen?" -> Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Lüneburg ++ ... und WenDo - Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen Grundkurs in Lüneburg ++ Voranmeldungen erforderlich!

Lüneburg

Auch im Monat April bietet das Präventionsteam der Polizei in Lüneburg einen Termin im Rahmen der Vortagsreihe "Wie schützen sich Frauen?" an.

Die Vorträge mit der Referentin Kathrin Richter, Polizeihauptkommissarin, Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, finden alle im Behördenzentrum "Auf der Hude", Auf der Hude 2, in Lüneburg statt.

Viele Frauen denken, dass sie in Gewaltsituationen, z.B. bei

- verbalen und körperlichen Übergriffen - anzüglichen Bemerkungen - Herabwürdigungen und ähnlichen Situationen

keine Chance zur Gegenwehr haben. Dabei zeigen Untersuchungen das Gegenteil auf: Frauen, die sich wehren, sind häufig sehr erfolgreich!

Frauen die bereit sind, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, werden in dem Vortag über drohende Gefahren, Tätervorgehensweisen und unterschiedliche Möglichkeiten der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung aufgeklärt.

Für folgenden Termin besteht jetzt die Möglichkeit der Anmeldung (Achtung: begrenzte Teilnehmerplätze):

Donnerstag, 11.04.24, 19.00 - 21.00 Uhr

Anmeldungen (unbedingt erforderlich) über die Polizei Lüneburg - bei Frau Springer - unter Telefon 04131-8306-2224.

WenDo - Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen Grundkurs in Lüneburg am 19./20.04.24 - Anmeldung bei Trainerin Renate Bergmann erforderlich!

In Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Präventionsteam der Polizei Lüneburg besteht parallel die Möglichkeit der Teilnahme an einem zweitägigen Grundkurs WenDo - "Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen" am 19./20.04.2024 im Behördenzentrum Lüneburg.

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen Jede Frau hat das Recht, ihre eigenen Bedürfnisse und ihre persönlichen Grenzen ernst zu nehmen, sich selbst und ihre eigene Würde zu schützen. Die Erfahrungen und individuellen Möglichkeiten jeder einzelnen Frau sind unterschiedlich, aber jede hat die Möglichkeit sich zu schützen. WenDo ist ein wirksames Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs-Training für Frauen. Es nutzt die individuellen Möglichkeiten jeder Frau und verbindet Körpersprache, Worte, Stimme und körperliche Techniken. Es ist ein ganzheitliches Training, das die innere Einstellung stärkt. Den Erfolg von Selbstverteidigung bei Bedrohung und in Gefahr macht zum Großteil die eigene Entschiedenheit aus, sich selbst zu schützen.

Kursinhalte:

 Einfache und effektive Techniken der Selbstverteidigung  Verschiedene Strategien der Selbstbehauptung  Übungen zu Stimme, Wahrnehmung, Körpersprache  Erprobung von Situationen  Informationen, Gespräche

Ziele des Kurses:

- die Stärkung des Selbstwertgefühls - die Bewusstwerdung und Weiterentwicklung eigener Stärken - die realistische Einschätzung von Gefahrensituationen - die Verbesserung der eigenen Möglichkeiten, sich durchzusetzen und sich zu schützen Teilnehmerinnen:

Der Kurs ist offen für Frauen jeden Alters und für Mädchen ab 16 Jahren, mit unterschiedlichen körperlichen Möglichkeiten oder auch mit Einschränkungen. Trainerin: Renate Bergmann WenDo -Trainerin seit 1979, Diplompädagogin, Supervisorin, Mediatorin, Referentin für Gewaltprävention in Hamburg und Niedersachsen vernetzt mit verschiedenen Beratungsstellen und mit Ein - richtungen im Bereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Informationen zum Inhalt des Kurses: Renate Bergmann Övern Barg 4 d, 22337 Hamburg Mobil 0170 - 29 26 749 Mail: re.bergmann@web.de

Anmeldung bei: Renate Bergmann.

Anmeldung bitte per Post oder Mail mit Angabe von Name, Adresse, mit Telefonnummer oder Mail -Adresse. Der Teilnahmebeitrag sollte vor Beginn des Kurses überwiesen werden mit diesen Angaben: Renate Bergmann IBAN: DE97 2005 0550 1031 7841 82 BIC: HASPDEHHXXX Verwendungszweck: Name, WenDo LG 04 -2024 Sie erhalten eine schriftliche Anmeldebestätigung. Sollten bei Ihrer Anmeldung schon alle Kursplätze belegt sein, kommen Sie auf eine Warteliste und werden für den nächsten WenDo -Kurs in Lüneburg angeschrieben.

Termin und Kurszeiten: Freitag 19. 04. 2024 17.00 - 20.30 Uhr Samstag 20. 04. 2024 10.00 - 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: Behördenzentrum Lüneburg Auf der Hude 2 21339 Lüneburg

Teilnahmebeitrag: 80,00 Euro

Falls die Zahlung der Teilnahmegebühr in einem Betrag nicht möglich ist: Nach vorheriger Absprache mit der Trainerin ist die Überweisung in 2 - 3 Raten möglich: Überweisung mindestens einer Rate vor Kursbeginn, die Restzahlung nach dem Kurs. Bei einer Absage ist die Rückerstattung der Teilnahmegebühr nur möglich, wenn die Absage mindestens 10 Tage vor Kursbeginn erfolgte

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell