POL-S: Mit elektrischem Krankenfahrstuhl zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (17.12.2024) in der Straße Mittlere Filderstraße hat sich ein 56 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige war gegen 10.45 Uhr in Richtung Jahnstraße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Ruhbank fuhr ein Linienbus der Linie 70 von rechts auf die Fahrbahn um in Richtung Plieningen zu fahren. Im Kreuzungsbereich ...

