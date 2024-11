POL-MFR: (1159) Tankstellenüberfall in Limbach - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ein Unbekannter griff am späten Freitagabend (08.11.2024) mutmaßlich eine 24-jährige Frau in Nürnberg-Gibitzenhof an. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und sucht einen Zeugen. Der Unbekannte habe sich der 24-Jährigen gegen 23:15 Uhr im Bereich der Vogelweiherstraße von hinten angenähert. Im weiteren Verlauf habe er die Frau gewaltsam zu Boden gerissen, wodurch sie eine Verletzung im Bereich ...

