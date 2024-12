Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Gefahrenbremsung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (17.12.2024) in der Gablenberger Hauptstraße hat sich ein 82 Jahre alter Fahrgast schwere Verletzungen zugezogen. Ein 60-jähriger Busfahrer war gegen 10.25 Uhr mit dem Linienbus der Linie 42 in Richtung Libanonstraße unterwegs. Auf Höhe der Pflasteräckerstraße bog ein silberner Opel Corsa in die Gablenberger Hauptstraße ein, woraufhin der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte ein 82-Jähriger im Bus und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum Opel machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

