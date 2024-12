Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Schwerverletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag (17.12.2024) in der Rotenwaldstraße ereignet hat. Ein 61 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes gegen 17.55 Uhr in der Rotenwaldstraße in Richtung Westbahnhof unterwegs, als er im Kurvenbereich nach links ausscherte und mit einem entgegenkommenden 51-jährigen BMW-Fahrer zusammenstieß. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Rotenwaldstraße war bis zirka 20.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell