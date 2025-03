Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Unfall mit Schwerverletzter (21.03.2025)

Tuningen - A 81 (ots)

An der Anschlussstelle Tuningen der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, ist es am Freitag, gegen 10 Uhr zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten gekommen. Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer wechselte vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er eine 55-jährige BMW-Fahrerin. Diese fuhr auf der linken Spur und konnte dem jungen Mann nicht mehr ausweichen. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sie sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Wagen mussten mit einem Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro abgeschleppt und die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell