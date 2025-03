POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Wanne-Eickel - Mutmaßlicher Drogendealer (38) vorläufig festgenommen

Herne (ots) - Die Herner Polizei fahndet aktuell nach vier Männern, die einer Seniorin am Dienstagvormittag, 18. März, das Portemonnaie gestohlen haben. Es werden Zeugen gesucht. Die 85-Jährige aus Herne war gegen 10.15 Uhr zu Fuß im Bereich der Straße "Auf der Wenge" in Wanne-Eickel unterwegs, als sie in Höhe des Blumengeschäfts (Hausnummer 12) von vier Männern in ein Gespräch verwickelt wurde. Während die ...

mehr