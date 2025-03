Polizei Bochum

POL-BO: Geldbörse entwendet: Polizei fahndet nach vier Männern

Herne (ots)

Die Herner Polizei fahndet aktuell nach vier Männern, die einer Seniorin am Dienstagvormittag, 18. März, das Portemonnaie gestohlen haben. Es werden Zeugen gesucht.

Die 85-Jährige aus Herne war gegen 10.15 Uhr zu Fuß im Bereich der Straße "Auf der Wenge" in Wanne-Eickel unterwegs, als sie in Höhe des Blumengeschäfts (Hausnummer 12) von vier Männern in ein Gespräch verwickelt wurde. Während die Seniorin abgelenkt war, griff einer der Täter in ihre Manteltasche und entwendete ihre Geldbörse. Anschließend flüchteten die Männer mit ihrer Beute.

So werden die Täter beschrieben: alle männlich und 30-35 Jahre alt, 175-180 cm groß, drei hatten dunkle Haare, der vierte war "untersetzt", trug eine schwarze Strickmütze, eine hellgraue Jacke und sprach akzentfreies Deutsch. Die Männer hatten sich zuvor in der nahen Bankfiliale aufgehalten.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell