POL-PDNR: Feuerwehreinsatz durch Böller ausgelöst

Elkenroth und Nauroth (ots) - Am Dienstag, den 03.12.2024 führte die Polizei Betzdorf vom späten Vormittag bis in die Nachmittagszeit verschiedene Standkontrollen durch. Zunächst fand eine allgemeine Verkehrskontrolle an der L286 auf dem Parkplatz des Elkenrother Weihers statt. In der zwei Stündigen Kontrollzeit wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert. Erfreulicherweise konnten hier nur wenige Mängel an den kontrollierten Fahrzeugen beanstandet werden. Im Anschluss wurde eine ...

