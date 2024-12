Oberirsen (ots) - In den letzten Wochen kam es in der Siegstraße in Oberirsen, Ortsteil Rimbach, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine, in einen Stein eingelassene, Gedenktafel. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Das Fehlen der Messingtafel wurde am 03.12.2024 bemerkt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

