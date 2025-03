POL-BO: Fußgängerin (84) bei Unfallflucht in Bochum schwer verletzt: Polizei sucht beteiligten Autofahrer und Zeugen

Bochum (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, 16./17. März, vier Autos in Bochum-Riemke beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In allen vier bekanntgewordenen Fällen schlugen die Täter die Scheiben der Fahrzeuge ein. Die Autos standen jeweils geparkt im Bereich der Verkehrsstraße sowie auf der Straße Auf dem Dahlacker in Bochum-Riemke. Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat ...

