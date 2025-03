POL-BO: Vier Autos in Riemke beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Zwei falsche Stadtwerke-Mitarbeiter haben am Montagvormittag, 17. März, eine Bochumerin (89) um ihren Schmuck gebracht. Es werden Zeugen gesucht. Der Vorfall ereignete sich an der Weststraße nahe der Schulstraße in Bochum-Leithe. Gegen 11.30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer ...

mehr